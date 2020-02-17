Еще 99 случаев коронавируса выявлено на находящемся на карантине лайнере в Японии - ТВ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-эйч-кей.

Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек. Гражданство новых инфицированных пока не уточняется.