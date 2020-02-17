Еще 99 случаев коронавируса выявлено на находящемся на карантине лайнере в Японии - ТВ
16:12 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-эйч-кей.
Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек. Гражданство новых инфицированных пока не уточняется.
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