ЕС расширил санкции против властей Сирии

17:40 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз расширил санкции против властей Сирии. В черный список внесли еще 8 бизнесменов и две связанные с ними компании. В заявлении Совета ЕС говорится, что деятельность этих лиц приносила пользу режиму Башара Асада. Всего в санкционном перечне около 300 граждан и более 70 компаний. Эхо Москвы