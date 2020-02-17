Статья о российском шпионе, опубликованную в швейцарской газете фейк - Посольство РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Швейцарии расценило как не соответствующую действительности статью в швейцарской газете "Зонтагсцайтунг" о якобы задержанном минувшим летом в альпийской республике "российском агенте". Как сообщил в понедельник ТАСС сотрудник диппредставительства, речь идет о нагнетании шпионских страстей без каких-либо оснований.

"Эта публикация - очередной фейк. Вызывает сожаление нагнетание шпионских страстей на пустом месте", - отметил дипломат.

"Зонтагсцайтунг" утверждала в своем воскресном выпуске, что швейцарское правосудие впервые в новейшей истории задержало, арестовало и осудило "российского агента". По версии издания, 27 июля прошлого года полицейские остановили в Женеве человека, который вызвал у них подозрение. Итальянские номера на его автомашине оказались поддельными, а при нем якобы не было действительного документа о регистрации транспортного средства и автостраховки. В багажнике, предположительно, были обнаружены шесть мобильных телефонов, беспилотник, камера и ноутбук.