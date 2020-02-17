Статья о российском шпионе, опубликованную в швейцарской газете фейк - Посольство РФ
20:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство РФ в Швейцарии расценило как не соответствующую действительности статью в швейцарской газете "Зонтагсцайтунг" о якобы задержанном минувшим летом в альпийской республике "российском агенте". Как сообщил в понедельник ТАСС сотрудник диппредставительства, речь идет о нагнетании шпионских страстей без каких-либо оснований.
"Эта публикация - очередной фейк. Вызывает сожаление нагнетание шпионских страстей на пустом месте", - отметил дипломат.
"Зонтагсцайтунг" утверждала в своем воскресном выпуске, что швейцарское правосудие впервые в новейшей истории задержало, арестовало и осудило "российского агента". По версии издания, 27 июля прошлого года полицейские остановили в Женеве человека, который вызвал у них подозрение. Итальянские номера на его автомашине оказались поддельными, а при нем якобы не было действительного документа о регистрации транспортного средства и автостраховки. В багажнике, предположительно, были обнаружены шесть мобильных телефонов, беспилотник, камера и ноутбук.
НОВОСТИ
- 19:30 17.02.2020
- Из-за коронавируса международный салон изобретений и открытий в Женеве перенесен на сентябрь
- 18:30 17.02.2020
- Крупнейший шпион в международном киберпространстве США - МИД КНР
- 17:40 17.02.2020
- ЕС расширил санкции против властей Сирии
- 17:12 17.02.2020
- Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в конституции
- 17:00 17.02.2020
- В Индии женщинам впервые разрешили занимать командные посты в армии
- 16:32 17.02.2020
- В Москве задержан мужчина, приковавший себя к двери здания ФСБ на Лубянке
- 16:12 17.02.2020
- Еще 99 случаев коронавируса выявлено на находящемся на карантине лайнере в Японии - ТВ
- 16:00 17.02.2020
- Суд в Чите не стал арестовывать троих "Свидетелей Иеговы" и начал работу по заявлению о пытках
- 15:32 17.02.2020
- Рейтинг городов мира с самым грязным воздухом возглавил Красноярск - СМИ
- 15:12 17.02.2020
- Роспотребнадзор предлагает ужесточить ответственность за нарушение карантина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать