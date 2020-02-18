Для обжалования блокировок Facebook создаст независимый надзорный совет

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Facebook создаст независимый надзорный совет для обжалования блокировок. Об этом заявил основатель и главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг.

По его словам, регулирование социальной сети в сфере вредоносного контента, безопасности данных не может быть предметом решений самих компаний.

В авторской колонке для Financial Times Цукерберг отметил, что «регулирование может повредить бизнесу Facebook в ближайшем будущем, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех». По его мнению, если не создать стандарты и правила, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям.

Накануне Facebook опубликовал 13-страничный документ о регулировании онлайн-контента. Говорит Москва