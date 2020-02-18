В Северном Ледовитом океане зафиксировано сильное землетрясение
14:00 18.02.2020 Источник: Интерфакс
Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Северного Ледовитого океана в 1785 км к северу от города Тромсе (Норвегия), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,2.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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