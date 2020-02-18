В Северном Ледовитом океане зафиксировано сильное землетрясение

14:00 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Северного Ледовитого океана в 1785 км к северу от города Тромсе (Норвегия), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,2.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".