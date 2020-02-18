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НОВОСТИ

В Северном Ледовитом океане зафиксировано сильное землетрясение

14:00 18.02.2020 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Северного Ледовитого океана в 1785 км к северу от города Тромсе (Норвегия), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,2.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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