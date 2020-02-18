Госдума отменила штраф за использование нацистской символики при условии осуждения нацизма
14:12 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об исключении административной ответственности в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.
Статья Кодекса об административных правонарушениях, касающаяся запрета на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, теперь дополняется примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
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