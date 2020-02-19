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Трамп обвинил Блумберга в покупке права стать кандидатом в президенты от демократов

11:20 19.02.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент в нынешней президентской гонке — экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг — незаконно покупает право стать кандидатом на пост главы государства от партии демократов. Об этом он написал в своем «Twitter».

По его словам, Блумберг в большом объеме делает незаконные пожертвования в свою предвыборную кампанию.

Американский лидер отметил, что бывший мэр Нью-Йорка тратит средства только ради того, чтобы получатели его денег «с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее».

При этом Трамп уточнил, что среди таких людей есть много бывших оппонентов Блумберга.

«Разве это не зовется подкупом?» — заключил Трамп.  Газета.Ru

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