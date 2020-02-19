Гражданин Мексики арестован в США по обвинению в шпионаже в пользу РФ

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США арестовали гражданина Мексики по обвинению в шпионаже в пользу России. Как сообщает NBC News со ссылкой на американский Минюст, мужчину завербовали в прошлом году.

Некий российский чиновник поручил Гектору Фуэнтесу арендовать в Майами недвижимость на чужое имя, а также найти автомобиль, принадлежащий «источнику правительства США, и записать его номер». На мужчину обратил внимание охранник дома, когда тот фотографировал машину. Позднее снимки обнаружили таможенники в аэропорту Майами.

Во время допроса Фуэнтес признался, что получил задание от российского правительства и несколько раз прилетал в Москву. Суд по делу мексиканца начнётся 3 марта.

Между тем телеканал «Дождь» сообщает, что задержанный — микробиолог, чья научная деятельность связана с Россией. Фуэнтес окончил магистратуру в Казанском федеральном университете и специализируется на молекулярной биологии. Говорит Москва