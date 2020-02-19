Турция готова задействовать всю боевую мощь при операции в Идлибе - Эрдоган

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в среду о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в сирийском Идлибе.

"Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю [боевую] мощь", - сказал турецкий лидер в ответ на вопрос журналиста, будут ли задействованы ВВС Турции при возможной операции в Идлибе.