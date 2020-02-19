В Екатеринбурге казаки начали выявлять признаки коронавируса у мигрантов из Китая
16:32 19.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Екатеринбурге казаки начали проверять мигрантов из Китая на коронавирус. Активисты организовали патрулирование микрорайона 7 ключей на Сортировке.
Атаман Геннадий Ковалёв заявил, что казаки выявляют тех, у кого есть признаки вируса — чихание или кашель — и советуют гражданам сходить в больницу. В интервью порталу Znak.com он также отметил, что общественники выбрали этот район из-за того, что с 90-х годов там живёт большое число китайских мигрантов.
По словам Ковалёва, патрулирование продолжится до тех пор, пока обстановка по коронавирусу «будет острой». Говорит Москва
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