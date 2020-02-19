В Екатеринбурге казаки начали выявлять признаки коронавируса у мигрантов из Китая

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Екатеринбурге казаки начали проверять мигрантов из Китая на коронавирус. Активисты организовали патрулирование микрорайона 7 ключей на Сортировке.

Атаман Геннадий Ковалёв заявил, что казаки выявляют тех, у кого есть признаки вируса — чихание или кашель — и советуют гражданам сходить в больницу. В интервью порталу Znak.com он также отметил, что общественники выбрали этот район из-за того, что с 90-х годов там живёт большое число китайских мигрантов.

По словам Ковалёва, патрулирование продолжится до тех пор, пока обстановка по коронавирусу «будет острой». Говорит Москва