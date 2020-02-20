Британским клиентам Google теперь придется жить по американским законам о защите данных

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учетные записи пользователей из Великобритании в Google могут быть выведены из-под действия законов ЕС о защите данных, а их безопасность будет контролироваться в соответствии с американскими нормами. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания Google планирует потребовать от пользователей принять новые условия в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. Как отметили источники Рейтер, пока неясно, будет ли Великобритания и далее следовать Общему регламенту защиты данных, действующему в ЕС, или примет иные нормы. Поскольку во втором случае правила обработки данных британских пользователей могут существенно измениться, Google приняла решение контролировать безопасность британских аккаунтов в соответствии с американским законодательством.