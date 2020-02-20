Ударные подлодки ВМС США первыми получат новое гиперзвуковое оружие - СМИ
08:45 20.02.2020 Источник: РБК
Изначально предполагалось, что гиперзвукововые ракеты будут установлены на более крупные подлодки класса Огайо, однако затем решение было изменено.
По данным USNI, всего на концепцию «быстрого удара» при помощи гиперзвуковых ракет будет потрачено около $1 млрд. Сама программа разработки и внедрения нового оружия рассчитана до 2028 года.
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