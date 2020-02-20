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НОВОСТИ

Ударные подлодки ВМС США первыми получат новое гиперзвуковое оружие - СМИ

08:45 20.02.2020 Источник: РБК

Новейшее гиперзвуковое оружие США будет в первую очередь установлено на ударные подводные лодки класса Виргиния, сообщает издание USNI News со ссылкой на данные, заложенные в военный бюджет следующего года.

Изначально предполагалось, что гиперзвукововые ракеты будут установлены на более крупные подлодки класса Огайо, однако затем решение было изменено.

По данным USNI, всего на концепцию «быстрого удара» при помощи гиперзвуковых ракет будет потрачено около $1 млрд. Сама программа разработки и внедрения нового оружия рассчитана до 2028 года.

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