ГИБДД "взялась" за злостных неплательщиков штрафов
09:20 20.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
По данным МВД, более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов.
НОВОСТИ
- 09:32 20.02.2020
- Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на показания, что РФ не взламывала демократов - адвокат
- 09:05 20.02.2020
- В кальянных германского города застрелили восемь человек
- 09:00 20.02.2020
- У еще двух россиян на борту Diamond Princess обнаружен коронавирус
- 08:45 20.02.2020
- Ударные подлодки ВМС США первыми получат новое гиперзвуковое оружие - СМИ
- 08:30 20.02.2020
- Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по рейсу MH17
- 08:15 20.02.2020
- Двое пожилых пассажиров Diamond Princess умерли, у них был ранее обнаружен коронавирус
- 08:00 20.02.2020
- Авиапроисшествие: В Магадане Ан-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
- 07:45 20.02.2020
- Военные России и США продолжают тесные контакты по Сирии - ЦКВС США
- 07:25 20.02.2020
- Путин о "тандеме" с Медведевым: Да ничего не распалось...
- 07:20 20.02.2020
- Дмитрий Медведев заранее знал об отставке правительства - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать