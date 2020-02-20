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НОВОСТИ

ГИБДД "взялась" за злостных неплательщиков штрафов

09:20 20.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины. К масштабной работе, выяснил “Ъ”, Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступили после аварии в центре Москвы по вине злостного неплательщика штрафов с погибшим и шестью поврежденными авто.

По данным МВД, более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов.

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