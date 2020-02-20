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НОВОСТИ

Объем украденной информации в мире за год увеличился в 27 раз

11:32 20.02.2020 Источник: Известия

По итогам прошлого года общемировой объем украденных данных финансовых организаций увеличился в 27 раз по сравнению с 2018-м и превысил 1 млрд конфиденциальных записей. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch, с которым ознакомились «Известия». Однако количество таких инцидентов в мире выросло только на 7,9%. В России число утечек увеличивалось гораздо более серьезными темпами: за прошлый год — на 57%.

Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию расширением баз данных: компании собирают всё больше информации о клиентах, в том числе об их интересах, чтобы использовать ее в маркетинговых целях.

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