Объем украденной информации в мире за год увеличился в 27 раз
11:32 20.02.2020 Источник: Известия
Аналитики объясняют сложившуюся ситуацию расширением баз данных: компании собирают всё больше информации о клиентах, в том числе об их интересах, чтобы использовать ее в маркетинговых целях.
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