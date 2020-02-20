Поправки об исторической памяти и о браке могу войти в основную часть конституции - Клишас

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о возможности изменения преамбулы к Конституции РФ будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы по изменениям в конституции ее сопредседатель, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Продолжается дискуссия в отношении того, можно ли править преамбулу. Если у нас будет принято решение не вносить изменения в преамбулу, (мы в ближайшие дни окончательно с этим определимся), то часть тех предложений, которые поступали в преамбулу, может быть отражена в нормативной части конституции", - сказал Клишас.

Он уточнил, что войти в конституцию могут те предложения, которые поступают "в самом большом объеме". "Это традиционные ценности, вопросы исторической памяти, это закрепление брака как союза мужчины и женщины. Эти вопросы будут предметно обсуждаться на предмет включения в нормативную часть конституции", - сказал Клишас.

При этом парламентарий на стал уточнять, о каких главах может идти речь, отметив, что они могут быть разные.