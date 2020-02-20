0
0
128
НОВОСТИ

Поправки об исторической памяти и о браке могу войти в основную часть конституции - Клишас

13:05 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о возможности изменения преамбулы к Конституции РФ будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы по изменениям в конституции ее сопредседатель, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Продолжается дискуссия в отношении того, можно ли править преамбулу. Если у нас будет принято решение не вносить изменения в преамбулу, (мы в ближайшие дни окончательно с этим определимся), то часть тех предложений, которые поступали в преамбулу, может быть отражена в нормативной части конституции", - сказал Клишас.

Он уточнил, что войти в конституцию могут те предложения, которые поступают "в самом большом объеме". "Это традиционные ценности, вопросы исторической памяти, это закрепление брака как союза мужчины и женщины. Эти вопросы будут предметно обсуждаться на предмет включения в нормативную часть конституции", - сказал Клишас.

При этом парламентарий на стал уточнять, о каких главах может идти речь, отметив, что они могут быть разные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 20.02.2020
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
0
42
14:00 20.02.2020
Госдума ввела звание "Город трудовой доблести"
0
54
13:32 20.02.2020
Интерпол отказался сотрудничать с РФ по выдаче экс-министра обороны Украины - адвокат
0
126
13:20 20.02.2020
Расширение программы маткапитала потребует дополнительно 500 млрд рублей
0
114
13:00 20.02.2020
В министерствах и ведомствах РФ пройдут сокращения
0
169
12:32 20.02.2020
Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России - СМИ
0
168
12:20 20.02.2020
Путин пообещал помогать США в борьбе с террором
0
185
12:05 20.02.2020
В Южной Корее зафиксирована первая смерть инфицированного коронавирусом
0
192
12:00 20.02.2020
При стрельбе в немецком Ханау погибли пять выходцев из Турции - Anadolu
0
215
11:57 20.02.2020
МКБ: факторинговый портфель в России вырастет до 1 трлн рублей к концу года
0
202

Возврат к списку