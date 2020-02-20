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Курение вызывает свыше 15% смертей в РФ - исследование

15:12 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курение является четвертым наиболее опасным фактором риска для россиян и вызывает 15,1% смертей. Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Курение провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых россиян и 45% онкологических заболеваний", - отметила директор центра Наталья Комарова.

Отмечается, что Россия остается одной из самых курящих стран мира. По данным "Сколково", более 35 млн россиян продолжают курить сигареты. При этом каждый пятый российский курильщик выкуривает больше одной пачки в день.

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