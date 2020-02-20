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Госдума приняла в окончательном чтении закон о выплате маткапитала при рождении первого ребенка

17:00 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о выплате материнского капитала при рождении первого ребенка. Это 466 тысяч 617 рублей. Этим же законом размер материнского капитала увеличивается на 150 тысяч при рождении второго ребенка. Действие программы продлевается до 2026 года.

По новым правилам материнский капитал можно будет получить на детей, рожденных с 1 января 2020 года.  Эхо Москвы

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