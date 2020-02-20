Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети" - СМИ
17:32 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
«Не нужно видеть в каждой молодежной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй», — подчеркнул Зюганов. Эхо Москвы
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