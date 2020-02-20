0
0
136
НОВОСТИ

Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети" - СМИ

17:32 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела «Сети». По его мнению, сроки, назначенные подсудимым, явно завышены, а обвинения необоснованны.

«Не нужно видеть в каждой молодежной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй», — подчеркнул Зюганов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 20.02.2020
Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
0
34
17:41 20.02.2020
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
0
37
15:00 20.02.2020
Военный спутник "Меридиан-М" успешно выведен на орбиту
0
56
08:45 20.02.2020
Ударные подлодки ВМС США первыми получат новое гиперзвуковое оружие - СМИ
0
82
07:45 20.02.2020
Военные России и США продолжают тесные контакты по Сирии - ЦКВС США
0
104
13:00 19.02.2020
Эрдоган заявил, что новая военная операция Турции в Идлибе является вопросом времени
0
167
10:05 19.02.2020
США поставляют оружие сирийским боевикам - МО РФ
0
187
16:00 18.02.2020
Турция готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе
0
187
17:00 17.02.2020
В Индии женщинам впервые разрешили занимать командные посты в армии
0
165
13:32 17.02.2020
НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе - источник
0
233

Возврат к списку