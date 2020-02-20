Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
18:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере два турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в четверг Министерство национальной обороны Турции.
"Наши военные подразделения, находящиеся в Идлибе для обеспечения режима прекращения огня, подверглись воздушной атаке, в результате которой погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения, - сообщается в коммюнике. - По последним данным, поступающим из разных источников, было убито более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка".
В Минобороны Турции при этом не подчеркнули, кто наносил ответные удары по позициям сирийских военных.
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