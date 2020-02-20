В Дании арестованы пятеро российских моряков
20:00 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Дании арестованы пятеро российских моряков с сухогруза, где нашли 100 килограммов кокаина. Также взяты под стражу один россиянин и двое граждан Латвии, которые подплыли к судну за наркотиками на лодке, — сообщили в местной полиции. Всего в экипаже было 24 человека. Рефрижераторное судно, зарегистрированное на Багамах, везло из Швеции в Петербург брокколи и бананы. Эхо Москвы
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