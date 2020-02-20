20:00 Источник: Эхо Москвы

В Дании арестованы пятеро российских моряков с сухогруза, где нашли 100 килограммов кокаина. Также взяты под стражу один россиянин и двое граждан Латвии, которые подплыли к судну за наркотиками на лодке, — сообщили в местной полиции. Всего в экипаже было 24 человека. Рефрижераторное судно, зарегистрированное на Багамах, везло из Швеции в Петербург брокколи и бананы. Эхо Москвы