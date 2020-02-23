0
0
109
НОВОСТИ

На востоке Турции произошло землетрясение. Есть погибшие

11:20 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции у границы с Ираном. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - сказал он в эфире телеканала "Хабер тюрк".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 23.02.2020
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в порывах до 12-17 м/с
0
46
12:00 23.02.2020
Больницу, куда поместили россиян с Diamond Princess будет охранять Росгвардия
0
68
10:47 23.02.2020
СМИ выяснили, кто получит право наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
0
206
10:40 23.02.2020
Вопрос при голосовании по Конституции будет, вероятно, один и очень простой
0
231
09:30 23.02.2020
В первый раз за 17 лет в Болгарии неонацистам власти не дали провести марш
0
243
09:00 23.02.2020
У британцев есть козырь в торговых переговорах с ЕС - Макрон
0
247
21:00 22.02.2020
Первичные результаты обыска, проведенного у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга
0
945
20:30 22.02.2020
Эрдоган рассчитывает 5 марта обсудить Идлиб с Путиным, Макроном и Меркель
0
1013
20:00 22.02.2020
Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
0
1101
19:30 22.02.2020
Логинов заявил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок
0
1077

Возврат к списку