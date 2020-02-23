На востоке Турции произошло землетрясение. Есть погибшие
11:20 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции у границы с Ираном. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - сказал он в эфире телеканала "Хабер тюрк".
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