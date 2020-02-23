В итальянской Ломбардии закрывают все учебные заведения из-за коронавируса

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все учебные заведения северной итальянской области Ломбардия, где число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек, будут закрыты из-за распространения заболевания. Как передает в воскресенье агентство АНСА, соответствующее постановление подписал губернатор Аттилио Фонтана.

"Постановляется приостановить всю учебную деятельность - как в детских садах, так и школах, а также на профессиональных курсах, курсах повышения квалификации, мастер-классах", - говорится в документе. Ранее было объявлено о закрытии университетов.