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В итальянской Ломбардии закрывают все учебные заведения из-за коронавируса

15:30 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все учебные заведения северной итальянской области Ломбардия, где число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек, будут закрыты из-за распространения заболевания. Как передает в воскресенье агентство АНСА, соответствующее постановление подписал губернатор Аттилио Фонтана.

"Постановляется приостановить всю учебную деятельность - как в детских садах, так и школах, а также на профессиональных курсах, курсах повышения квалификации, мастер-классах", - говорится в документе. Ранее было объявлено о закрытии университетов.

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