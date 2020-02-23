В Венеции досрочно завершили карнавал и закрывают школы из-за коронавируса

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венецианский карнавал завершится на два дня раньше положенного срока, в воскресенье, из-за вспышки коронавируса нового типа в Италии, все школы в городе также прекращают свою работу до 1 марта. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Венето Лука Дзайя и министром здравоохранения Роберто Сперанца.

"Мы подписали с министром Сперанцей распоряжение, которое предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта", - передает слова Дзайи агентство АНСА.