В Венеции досрочно завершили карнавал и закрывают школы из-за коронавируса
16:30 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венецианский карнавал завершится на два дня раньше положенного срока, в воскресенье, из-за вспышки коронавируса нового типа в Италии, все школы в городе также прекращают свою работу до 1 марта. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Венето Лука Дзайя и министром здравоохранения Роберто Сперанца.
"Мы подписали с министром Сперанцей распоряжение, которое предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта", - передает слова Дзайи агентство АНСА.
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