Суд Калининграда освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
10:05 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребления полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно- досрочном освобождении Реймера", - сказали в суде.
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