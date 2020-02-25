Голосовать по поправкам собираются 66% россиян, какие поправки вносятся в Конституцию знает 23% граждан - опрос

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Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации постепенно растет, сообщает ВЦИОМ. Так, 24 января слышали о нём 72% россиян, к 20 февраля доля знающих о будущем голосовании увеличилась до 79%.

Более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной, причем 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвертый (23%).