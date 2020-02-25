Голосовать по поправкам собираются 66% россиян, какие поправки вносятся в Конституцию знает 23% граждан - опрос
13:00 25.02.2020
Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации постепенно растет, сообщает ВЦИОМ. Так, 24 января слышали о нём 72% россиян, к 20 февраля доля знающих о будущем голосовании увеличилась до 79%.
Более половины россиян (66%) декларируют возможное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной, причем 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. Чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).
О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвертый (23%).
НОВОСТИ
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
- 13:30 23.02.2020
- МиГ-29К потерпел крушение в Индии
- 20:00 22.02.2020
- Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
- 10:30 22.02.2020
- США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
- 21:20 20.02.2020
- Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
- 18:00 20.02.2020
- Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
- 17:41 20.02.2020
- ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать