В Нью-Дели введен запрет на массовые собрания из-за протестов против закона о гражданстве

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии во вторник ввели запрет на массовые собрания в Нью-Дели в связи с протестами против закона о гражданстве. Об этом сообщила газета "Таймс оф Индиа".

При разгоне беспорядков погибли по меньшей мере 10 человек. В индийскую столицу введены дополнительные подразделения сил безопасности.

Протесты в столице проходили во время визита в Нью-Дели президента США Дональда Трампа, но на ход его пребывания не повлияли.