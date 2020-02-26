На Украине заявили о готовности отразить полномасштабное наступление в Донбассе

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина тщательно готовится к полномасштабному "наступлению" со стороны России, рассматривая его как один из возможных сценариев развития конфликта на востоке страны. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Конечно, у нас есть пять сценариев, разработанных на заседании СНБО, которое состоялось в прошлом году. Один из этих сценариев предполагает такую вероятность", - сказал Данилов в интервью украинскому "Радио НВ", отвечая на вопрос о возможности широкомасштабного наступления со стороны России.

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона к этому готовится. "Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - добавил Данилов.