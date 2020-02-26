0
0
113
НОВОСТИ

На Украине заявили о готовности отразить полномасштабное наступление в Донбассе

09:32 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина тщательно готовится к полномасштабному "наступлению" со стороны России, рассматривая его как один из возможных сценариев развития конфликта на востоке страны. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Конечно, у нас есть пять сценариев, разработанных на заседании СНБО, которое состоялось в прошлом году. Один из этих сценариев предполагает такую вероятность", - сказал Данилов в интервью украинскому "Радио НВ", отвечая на вопрос о возможности широкомасштабного наступления со стороны России.

Секретарь СНБО отметил, что украинская сторона к этому готовится. "Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать", - добавил Данилов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 26.02.2020
Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг - Путин о сотрудниках Росгвардии
0
29
10:20 26.02.2020
Путин отметил позитивную роль активности общества по делу Голунова
0
56
10:05 26.02.2020
Дональд Трамп на год продлил пакет антироссийских санкций из-за Крыма
0
80
10:00 26.02.2020
Авиация МЧС России начала поиски унесенных в море в районе Сочи детей
0
89
09:20 26.02.2020
В МИД РФ раскритиковали поведение грузинских журналисток
0
141
09:05 26.02.2020
В Нидерландах засекретят личности свидетелей по делу сбитого в Донбассе "Боинга"
0
153
09:00 26.02.2020
"Единая Россия" объединится с ОНФ и сменит лидера - СМИ
0
179
08:50 26.02.2020
Более 400 тыс. подписей собрала петиция с требованием отставки президента Южной Кореи - СМИ
0
166
08:30 26.02.2020
Из-за сигнала о минировании в Красноярске эвакуируют школы - экстренные службы
0
180
08:10 26.02.2020
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5 - сейсмологический центр
0
204

Возврат к списку