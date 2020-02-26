WSJ признала ошибкой публикацию статьи о Китае, однако не принесла извинений - МИД КНР

15:32 Источник: Эхо Москвы

Американская газета Wall Street Journal признала ошибкой публикацию статьи о Китае, однако не принесла своих извинений. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИДа КНР. Он дал понять, что китайская сторона по-прежнему их ждет.

Wall Street Journal опубликовала 19-го февраля статью под заголовком «Китайцы – настоящий больной Азии», подвергнув критике действия Пекина в условиях распространения коронавируса. В Пекине посчитали ее оскорбительной и даже аннулировали аккредитацию нескольким сотрудникам издания. Эхо Москвы