WSJ признала ошибкой публикацию статьи о Китае, однако не принесла извинений - МИД КНР
15:32 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Американская газета Wall Street Journal признала ошибкой публикацию статьи о Китае, однако не принесла своих извинений. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИДа КНР. Он дал понять, что китайская сторона по-прежнему их ждет.
Wall Street Journal опубликовала 19-го февраля статью под заголовком «Китайцы – настоящий больной Азии», подвергнув критике действия Пекина в условиях распространения коронавируса. В Пекине посчитали ее оскорбительной и даже аннулировали аккредитацию нескольким сотрудникам издания. Эхо Москвы
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