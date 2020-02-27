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По подозрению в провозе запрещенного вещества в Турции задержали россиянку

13:05 27.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Турции задержали женщину из России по подозрению в провозе запрещённого вещества. Об этом говорится в заявлении генерального консульства нашей страны в Стамбуле.

Сегодня утром в аэропорту турецкого города была задержана гражданка России Наталья Крылова. Она проходит по делу, связанному с попыткой несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции наркотиков. Других подробностей не приводится.  Говорит Москва

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