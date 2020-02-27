Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - глава института Коха
14:12 27.02.2020 Источник: Интерфакс
Быстрое изготовление вакцины против нового типа коронавируса не получится, сообщил глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер.
"Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать его так быстро невозможно", - сказал Вилер в четверг на пресс-конференции в Берлине.
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