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НОВОСТИ

Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - глава института Коха

14:12 27.02.2020 Источник: Интерфакс

Быстрое изготовление вакцины против нового типа коронавируса не получится, сообщил глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер.

"Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать его так быстро невозможно", - сказал Вилер в четверг на пресс-конференции в Берлине.

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