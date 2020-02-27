Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - глава института Коха

14:12 Источник: Интерфакс

Быстрое изготовление вакцины против нового типа коронавируса не получится, сообщил глава института Роберта Коха в Германии профессор Лотар Вилер.

"Вакцины против этого вируса нет, разработать и протестировать его так быстро невозможно", - сказал Вилер в четверг на пресс-конференции в Берлине.