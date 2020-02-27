Налоговики заблокировали счет российского офиса Google - СМИ
21:20 27.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Налоговая служба заблокировал счет российского офиса Google. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на решение ФНС. В российском подразделении компании причины блокировки назвали «техническим моментом», налоговая эту ситуацию не прокомментировала.
Как правило, приостановлении операций нужно для выполнения решений о взыскании налогов, штрафов и сборов. Газета «Коммерсантъ» пишет, что у приставов есть исполнительное производство в отношении Google на общую сумму чуть больше 4 тысяч рублей. Эхо Москвы
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