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НОВОСТИ

Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30

09:05 28.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Число турецких военных, ставших жертвами авиаудара сирийских правительственных войск в Идлибе, выросло с 29 до 33 человек, заявил губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган. По его словам, еще 32 военнослужащих были ранены, их травмы не оцениваются как тяжелые, передает телеканал NTV.  Коммерсантъ

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