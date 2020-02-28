Пассажирский "Боинг" с трещиной на лобовом стекле благополучно сел во Внуково - источник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Boeing 777, в пятницу утром вылетевший из Шереметьево в Бангкок и вернувшийся в Москву из-за трещины на лобовом стекле, совершил успешную посадку в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. На борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 челнов экипажа.