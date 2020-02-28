0
0
111
НОВОСТИ

Пассажирский "Боинг" с трещиной на лобовом стекле благополучно сел во Внуково - источник

12:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Boeing 777, в пятницу утром вылетевший из Шереметьево в Бангкок и вернувшийся в Москву из-за трещины на лобовом стекле, совершил успешную посадку в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. На борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 челнов экипажа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 28.02.2020
Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
0
44
10:05 28.02.2020
Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
0
60
09:20 28.02.2020
Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
0
59
09:05 28.02.2020
Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
0
64
11:05 27.02.2020
Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
0
178
14:00 25.02.2020
Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
0
203
09:32 25.02.2020
Скончался маршал Дмитрий Язов
0
212
14:20 24.02.2020
Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
0
193
13:10 24.02.2020
Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
0
218
08:55 24.02.2020
Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
0
258

Возврат к списку