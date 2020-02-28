Заммэра Сергунина заявила о продлении заявочной кампании премии "Новатор Москвы"

15:55

Заявки на присуждение премии мэра столицы «Новатор Москвы» будут принимать до конца марта. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, участвовать в нем смогут и отдельные авторы, так и коллективы до 5 человек.

«Премия «Новатор Москвы» создана для тех, чьи проекты связаны с важными для города направлениями: IT-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды. Чтобы все желающие успели зарегистрироваться для участия, заявочную кампанию решено продлить до конца марта», - сообщила заммэра.

Состязаться инноваторы смогут в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность», «Лидеры инноваций». В каждой номинации 5 направлений: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика». В финал смогут выйти до 30 проектов - по два в каждом направлении во всех номинациях.