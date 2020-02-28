Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ
20:20 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание российских систем С-400. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Конвенция Монтрё 1936 года о режиме проливов позволяет Анкаре закрыть проливы в случае, если Турция посчитает себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.
Что касается развертывания С-400, то информационные агентства напоминают, что оно было намечено на апрель. Эхо Москвы
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