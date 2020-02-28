Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ

20:20 Источник: Эхо Москвы

Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание российских систем С-400. Об этом сообщают турецкие СМИ.



Конвенция Монтрё 1936 года о режиме проливов позволяет Анкаре закрыть проливы в случае, если Турция посчитает себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

Что касается развертывания С-400, то информационные агентства напоминают, что оно было намечено на апрель. Эхо Москвы