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НОВОСТИ

Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ

20:20 28.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание российских систем С-400. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Конвенция Монтрё 1936 года о режиме проливов позволяет Анкаре закрыть проливы в случае, если Турция посчитает себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

Что касается развертывания С-400, то информационные агентства напоминают, что оно было намечено на апрель.  Эхо Москвы

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