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Грета Тунберг призывает сверстников к "взрослой" борьбе за климат

21:20 28.02.2020 Источник: Интерфакс

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции протеста в английском городе Бристоль заявила, что мировые лидеры игнорируют проблему изменения климата и "ведут себя как дети".

"Нас предают те, кто находится у власти", - сказала Тунберг, обращаясь к многотысячной толпе участников молодежной акции.

"Наши лидеры ведут себя как дети, поэтому нам приходится брать на себя роль взрослых. Они подводят нас, но мы не сдадимся", - отметила активистка.

Она добавила, что "не будет молчать", пока политики не обращают внимания на экстренную ситуацию в области экологии, пытаясь "замять эту проблему".

Тунберг призвала молодых людей продолжать акции протеста и проявлять терпение, так как "требуемые изменения не случаться за одну ночь".

В Бристоле в пятницу прошла массовая акция подростков в защиту климата. По данным полиции, в ней приняли участие 20 тыс. человек. Согласно информации организаторов, количество участников составило около 30 тыс.

Грета Тунберг, отказывающаяся летать на самолетах из-за вредных выбросов в атмосферу, прибыла в Бристоль на поезде, на саму акцию она приехала на электромобиле Nissan Leaf.

Собравшаяся толпа школьников и подростков громко скандировала: "Грета, Грета, Грета!". Участники акции прошли по улицам города, их сопровождал танцевальный ансамбль, исполнявший самбу.

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