Грета Тунберг призывает сверстников к "взрослой" борьбе за климат
21:20 28.02.2020 Источник: Интерфакс
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции протеста в английском городе Бристоль заявила, что мировые лидеры игнорируют проблему изменения климата и "ведут себя как дети".
"Нас предают те, кто находится у власти", - сказала Тунберг, обращаясь к многотысячной толпе участников молодежной акции.
"Наши лидеры ведут себя как дети, поэтому нам приходится брать на себя роль взрослых. Они подводят нас, но мы не сдадимся", - отметила активистка.
Она добавила, что "не будет молчать", пока политики не обращают внимания на экстренную ситуацию в области экологии, пытаясь "замять эту проблему".
Тунберг призвала молодых людей продолжать акции протеста и проявлять терпение, так как "требуемые изменения не случаться за одну ночь".
В Бристоле в пятницу прошла массовая акция подростков в защиту климата. По данным полиции, в ней приняли участие 20 тыс. человек. Согласно информации организаторов, количество участников составило около 30 тыс.
Грета Тунберг, отказывающаяся летать на самолетах из-за вредных выбросов в атмосферу, прибыла в Бристоль на поезде, на саму акцию она приехала на электромобиле Nissan Leaf.
Собравшаяся толпа школьников и подростков громко скандировала: "Грета, Грета, Грета!". Участники акции прошли по улицам города, их сопровождал танцевальный ансамбль, исполнявший самбу.
НОВОСТИ
- 22:00 28.02.2020
- Пензенский фигурант дела "Сети" рассказал суду, что не знает подсудимых из Петербурга
- 21:53 28.02.2020
- В аэропортах Москвы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи
- 20:40 28.02.2020
- Из-за обострения в Идлибе Турция может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы - СМИ
- 20:00 28.02.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
- 19:20 28.02.2020
- ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким
- 18:40 28.02.2020
- Четверть россиян готовы проголосовать за поправки к Конституции, не понимая их сути - опрос
- 18:00 28.02.2020
- Единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции РФ - Клишас
- 17:32 28.02.2020
- В России расширили перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
- 17:12 28.02.2020
- РФ рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
- 17:00 28.02.2020
- Турецких военных вне наблюдательных постов в Идлибе быть не должно, отмечено на Совбезе РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать