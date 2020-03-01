Пианист Борис Березовский назвал новый орган в "Зарядье" шедевром
12:45 01.03.2020
Напомним, накануне в столичном в концертном зале «Зарядье» состоялась инаугурация самого большого концертного органа. Главным органистом и хранителем инструмента назначена ответственный секретарь Международного конкурса органистов им. М.Л. Таривердиева Лада Лабзина.
Орган «Зарядья», представленный публике 29 февраля, - самый большой музыкальный инструмент Москвы и один из крупнейших в Европе, его вес - примерно 41 тонна. Инструмент был спроектирован и произведен французской органостроительной фирмой Muhleisen специально для «Зарядья». Трубы, консоли, системы воздуховодов и работы регистров органа были доставлены в «Зарядье» из Страсбурга и собирались вручную. Отладка тембра и громкости труб заняла примерно 6 месяцев и завершилась в прошлом месяце.
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