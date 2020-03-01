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НОВОСТИ

Пианист Борис Березовский назвал новый орган в "Зарядье" шедевром

12:45 01.03.2020

Открытый в московском концертном зале «Зарядье» большой орган – шедевр, считает заслуженный артист России, пианист Борис Березовский. По его словам, любой подобный музыкальный инструмент - штучная работа. «Я вижу восторженные отзывы москвичей, побывавших сегодня на инаугурации органа зала «Зарядье», вижу мнение профессионального сообщества, и это мнение однозначное. Мы получили еще один шедевр в самом центре Москвы – зале «Зарядье», - сказал Березовский.
Напомним, накануне в столичном в концертном зале «Зарядье» состоялась инаугурация самого большого концертного органа. Главным органистом и хранителем инструмента назначена ответственный секретарь Международного конкурса органистов им. М.Л. Таривердиева Лада Лабзина.
Орган «Зарядья», представленный публике 29 февраля, - самый большой музыкальный инструмент Москвы и один из крупнейших в Европе, его вес - примерно 41 тонна. Инструмент был спроектирован и произведен французской органостроительной фирмой Muhleisen  специально для «Зарядья». Трубы, консоли, системы воздуховодов и работы регистров органа были доставлены в «Зарядье» из Страсбурга и собирались вручную. Отладка тембра и громкости труб заняла примерно 6 месяцев и завершилась в прошлом месяце.

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