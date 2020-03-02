Олег Тиньков вынужден остаться в Лондоне из-за ордера на его арест - СМИ

14:00 Источник: Эхо Москвы

Основатель холдинга TCS Group Олег Тиньков вынужден остаться в Лондоне из-за ордера на его арест. Российский бизнесмен является фигурантом дела о налоговых претензиях к нему со стороны США.

Тиньков останется в британской столице на время слушаний, которые проходят в настоящий момент, говорится в сообщении TCS Group (в него входят Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование»). Там отметили, что бизнесмен вышел под залог, однако его сумма не называется. В группе пояснили, что российский предприниматель не входит в состав ни одного органа управления холдингом, а также правления Тинькофф-банка. Тем самым, убеждены в TCS Group, на деятельность совета директоров ситуация никак не повлияет.



Накануне британская газета Daily Express сообщила, что Тиньков в качестве залога на время разбирательства с налоговой службой США в Лондоне выплатил 20 млн фунтов стерлингов. Как утверждает издание, бизнесмен будет находиться под постоянным наблюдением, а с 7 вечера до 7 утра не имеет права покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Газета также пишет, что Тиньков должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.



В минувшую пятницу США обвинили Тинькова в подаче недостоверной налоговой декларации в 2013 году: по мнению Вашингтона, он занизил свой доход. Российский бизнесмен ранее имел американское гражданство, но в том же 2013-м от него отказался. Эхо Москвы

