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Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов - Москалькова

13:32 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов, — считает омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, у общества есть запрос на укрепление нравственных основ, а обращение к вере заслуживает внимания, тем более, что Бог един.

Накануне в Госдуму были внесены поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Одна из поправок включает в Основной закон упоминание Бога.  Эхо Москвы

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