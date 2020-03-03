Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов - Москалькова

13:32 Источник: Эхо Москвы

Упоминание Бога в Конституции не ущемляет права атеистов, — считает омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, у общества есть запрос на укрепление нравственных основ, а обращение к вере заслуживает внимания, тем более, что Бог един.

Накануне в Госдуму были внесены поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Одна из поправок включает в Основной закон упоминание Бога. Эхо Москвы