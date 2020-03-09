0
0
0
НОВОСТИ

Ашраф Гани вступает в должность избранного президента Афганистана

13:29 09.03.2020 Источник: НГ-Online

В Кабуле началась церемония вступления в должность президента Афганистана. В соответствии с решением независимой (Центральной) избирательной комиссии (НИК) страны, главой государства еще на один срок останется действующий президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Ашраф Гани победил в первом туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. Выборы главы афганского государства состоялись в конце сентября 2019 года.

В церемонии инаугурации принимают участие многочисленные гости, в том числе, спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:18 09.03.2020
Большой театр отмерил гастроли во Франции
0
96
11:49 09.03.2020
Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас
0
225
10:24 09.03.2020
Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин
0
332
10:02 09.03.2020
Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка
0
276
09:15 09.03.2020
Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
0
380
08:51 09.03.2020
Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
0
438
08:49 09.03.2020
Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
0
313
08:45 09.03.2020
Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
0
424
08:39 09.03.2020
Нефть марки Brent подешевела до до 31,57 доллара за баррель
0
417
08:35 09.03.2020
За что власти Чехии могут потребовать замены китайского посла
0
402

Возврат к списку