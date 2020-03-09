Ашраф Гани вступает в должность избранного президента Афганистана
13:29 09.03.2020 Источник: НГ-Online
В Кабуле началась церемония вступления в должность президента Афганистана. В соответствии с решением независимой (Центральной) избирательной комиссии (НИК) страны, главой государства еще на один срок останется действующий президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.
Ашраф Гани победил в первом туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. Выборы главы афганского государства состоялись в конце сентября 2019 года.
В церемонии инаугурации принимают участие многочисленные гости, в том числе, спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 13:18 09.03.2020
- Большой театр отмерил гастроли во Франции
- 11:49 09.03.2020
- Падение цен на нефть дает Белоруссии дополнительные шансы на переговорах с РФ - Премьер Румас
- 10:24 09.03.2020
- Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин
- 10:02 09.03.2020
- Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка
- 09:15 09.03.2020
- Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
- 08:51 09.03.2020
- Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
- 08:49 09.03.2020
- Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
- 08:45 09.03.2020
- Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
- 08:39 09.03.2020
- Нефть марки Brent подешевела до до 31,57 доллара за баррель
- 08:35 09.03.2020
- За что власти Чехии могут потребовать замены китайского посла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать