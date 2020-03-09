Ашраф Гани вступает в должность избранного президента Афганистана

13:29 Источник: НГ-Online

В Кабуле началась церемония вступления в должность президента Афганистана. В соответствии с решением независимой (Центральной) избирательной комиссии (НИК) страны, главой государства еще на один срок останется действующий президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

Ашраф Гани победил в первом туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. Выборы главы афганского государства состоялись в конце сентября 2019 года.

В церемонии инаугурации принимают участие многочисленные гости, в том числе, спецпредставитель США посол Залмай Халилзад, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, глава миссии ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Андрей Серенко