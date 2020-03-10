Мэр Москвы Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
18:33 10.03.2020
Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство. Поэтому считаю, что возможность для действующего Президента пойти на новые выборы – не переназначиться, а пойти на выборы – правильное решение!»
По словам Собянина, сейчас ситуация осложнена объективными причинами и вызовами: общим замедлением темпов экономического развития, резким падением цен на энергоресурсы, коронавирусом, и все это наносит удары по развивающимся странам, в том числе и по нашей стране.
«Единственным источником власти в России является ее народ. В конце концов, люди сами примут решение, и это будет их решение и ничье другое», - написал мэр.
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