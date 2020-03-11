Оперативная видеозапись задержания Голунова уничтожена - адвокат
15:12 11.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Оперативная видеозапись задержания полицейскими журналиста Ивана Голунова уничтожена, — утверждает адвокат Сергей Бадамшин. Сегодня в Мосгорсуде рассматриваются жалобы на арест бывших сотрудников УВД Западного округа столицы. Их подозревают в фальсификации доказательств по делу Голунова, а именно в том, что они подбросили ему наркотики.
Только что стало известно, что предполагаемый организатор задержания журналиста Игорь Ляховец останется в СИЗО. Эхо Москвы
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