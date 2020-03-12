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Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 перенесен, вероятно, на осень

23:35 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года состоится не ранее октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее во вторник правительство Канады приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта.

"В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года", - говорится в сообщении.

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