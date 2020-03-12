Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 перенесен, вероятно, на осень
23:35 11.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года состоится не ранее октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее во вторник правительство Канады приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован с 18 по 22 марта.
"В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 23:57 11.03.2020
- Дмитрий Козак обозначил новый механизм урегулирования в Донбассе
- 22:50 11.03.2020
- Рубли и нефть продолжают падать
- 22:35 11.03.2020
- СМИ выяснили, что Белый Дом засекретил встречи высокого уровня по коронавирусу еще в январе
- 22:20 11.03.2020
- Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
- 22:00 11.03.2020
- Минэнерго прогнозирует рост цен на нефть до $45-55 за баррель
- 21:47 11.03.2020
- Индия закрыла въезд в страну для туристов из всех стран мира
- 21:30 11.03.2020
- Италия. Статистика по коронавирусу за сутки выглядит неутешительной
- 20:45 11.03.2020
- На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
- 20:30 11.03.2020
- В России предложено сократить число проводимых массовых мероприятий
- 20:10 11.03.2020
- Данные о случаях заболевания коронавирусом в России на вечер 11 марта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать