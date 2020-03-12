Депутат Госсобрания Якутии сложила с себя полномочия из-за несогласия с поправками к Конституции

16:05

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

Экс-депутат прокомментировала «Якутия.Инфо» свою позицию: «Да, сложила [депутатские полномочия]. Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!», - заявила экс-депутат.

Также, по словам Мыраан, «сегодня парламент республики большинством голосов принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. При обсуждении поправок основного закона народным депутатам слова не дали. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», - подытожила свое решение экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн).

Сулустана Мыраан была избрана в Госсобрание Якутии от партии «Справедливая Россия». Ранее она стала известна как один из участников акции «Он нам не царь» и была одним из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.