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Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки

18:46 17.03.2020

Российский Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом действует 24 часа в сутки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нем собирают и анализируют информацию со всего мира, оценивая количество заболевших, меры, которые принимают другие страны для профилактики и выявления болезни, а также делая прогнозы на будущее.

«Центр мониторит цены и доступность товаров первой необходимости. Распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями инфекции. И еще Центр максимально оперативно поддерживает двухстороннюю связь: 1) информирует население, опровергает ложную информацию; 2) доносит до органов власти жалобы и проблемы, возникающие у жителей страны из-за распространения COVID-19», - написал градоначальник на своем сайте.

Отметим, президент России Владимир Путин 15 марта распорядился создать рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию коронавирусной инфекции, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

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