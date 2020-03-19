Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
19:58 19.03.2020
Учащихся московских колледжей перевели на дистанционное обучение. Соответсвующий указ подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», - сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
По словам градоначальника, в это время представители колледжей должны продолжать обучение учащихся. «По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», - пишет мэр, по словам которого, решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.
НОВОСТИ
- 17:32 19.03.2020
- НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:36 17.03.2020
- Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 11:30 14.03.2020
- Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 11:32 12.03.2020
- Турция останется в Идлибе - министр обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать