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Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение

19:58 19.03.2020

Учащихся московских колледжей перевели на дистанционное обучение. Соответсвующий указ подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», - сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, в это время представители колледжей должны продолжать обучение учащихся. «По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», - пишет мэр, по словам которого, решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.

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