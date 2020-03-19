Коронавирусом заразился князь Монако Альбер II

20:00 Источник: Эхо Москвы

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Его состояние не внушает поводов для беспокойства, говорят представители княжеского двора. Альбер сдал анализ в начале недели, он оказался положительным.

Болезнь проходит без осложнений, лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы. Таким образом князь Монако стал первым главой государства, у кого обнаружили коронавирус. Эхо Москвы