Коронавирусом заразился князь Монако Альбер II
20:00 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Его состояние не внушает поводов для беспокойства, говорят представители княжеского двора. Альбер сдал анализ в начале недели, он оказался положительным.
Болезнь проходит без осложнений, лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы. Таким образом князь Монако стал первым главой государства, у кого обнаружили коронавирус. Эхо Москвы
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