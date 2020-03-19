Андрей Воробьев: Чтобы победить вирус, важно придерживаться строгих правил самоизоляции

20:05

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Обращение губернатора опубликовано на его странице в Инстаграм.

«Мы каждый день стараемся максимально полно вас информировать о ситуации с коронавирусом у нас в регионе, – сказал Андрей Воробьёв. – Сейчас у нас 17 заболевших, вчера было 12. Еще семь диагнозов мы отправили на подтверждение. К сожалению, есть рост. Наша горячая линия 8(800) 550-50-30 продолжает работать и отвечать на самые острые вопросы.

Буквально несколько дней было беспокойство нехваткой продуктов питания. Мы сейчас помогаем торговым сетям вовремя заполнять полки. Это не вопрос дефицита, а скорее скорости завоза продуктов. Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин. Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу.

Особенно это актуально на следующей неделе, потому что мы отправляем школы на каникулы, закрываем, по сути. И важно, чтобы родители смогли работать из дома. Нам важно и дальше придерживаться строгих правил, чтобы победить этот вирус. Понятно, что есть неудобства, но это обязательно надо делать, потому что так безопаснее.

Мы понимаем, что сложнее всего тем, кто проживает один. Чаще всего это люди преклонного возраста, конечно, непросто многодетным семьям. Когда много детей, всех надо кормить, обо всех заботиться. Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности.

Помощь может быть самая разная: кому-то нужно сходить за продуктами, кому-то купить лекарства, средства гигиены. С кем-то нужно просто пообщаться и объяснить ситуацию. Мы постараемся оказать внимание каждому, кто в этом нуждается.

Сегодня с утра я получил несколько звонков от наших предприятий, бизнеса. Спасибо, была предложена помощь. Очень приятно, что в этот момент есть такая поддержка по финансовой помощи. Если она вдруг нам понадобится, мы обязательно к вам обратимся.

Считаю, что у каждого главы муниципалитета должна быть своя команда добровольцев. Такую команду надо собрать, чтобы решать те задачи, где не хватает людей. Например, доставка лекарств пожилым льготникам или может торговым сетям нужны дополнительные силы – и вы сможете оказать поддержку и помощь.

Наша задача – сделать так, чтобы каждый, кто нуждается, почувствовал заботу и внимание. Важно, чтобы никто не был одинок и не оставался со своими тревогами и грустными мыслями наедине. Здесь я отдельно еще хочу сказать слова благодарности наши медикам, бригадам скорой помощи, которые работают в очень интенсивном и напряженном режиме».