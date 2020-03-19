Производители антисептиков в России увеличат производство как минимум вдвое

20:40 Источник: Эхо Москвы

Производители антисептиков в России уже в ближайшие дни увеличат производство как минимум вдвое. Лаборатории перешли на круглосуточный режим работы, — сообщил министр промышленности Денис Мантуров.

По словам Мантурова, уже закупленных российскими ритейлерами товаров хватит минимум на два месяца. Эхо Москвы