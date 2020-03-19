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Производители антисептиков в России увеличат производство как минимум вдвое

20:40 19.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Производители антисептиков в России уже в ближайшие дни увеличат производство как минимум вдвое. Лаборатории перешли на круглосуточный режим работы, — сообщил министр промышленности Денис Мантуров.

По словам Мантурова, уже закупленных российскими ритейлерами товаров хватит минимум на два месяца.  Эхо Москвы

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