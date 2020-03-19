Цена нефти Brent растет более чем на 15%

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 22,13% - до $25,45 за баррель.